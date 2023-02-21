سر ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية.. هيئة «الأرصاد» توضح 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا عدة تشير إلى ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية، زعم البعض ارتباطه بالزلزال الذي ضرب مصر أمس، ما سبب مخاوف عدة لدى أبناء المدينة الساحلية، إلا أن حقيقة الأمر مختلفة عما تم تداوله.

سر ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية

وتبين أن ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية يرجع إلى ضوء ليزر ناتج عن افتتاح أحد الأماكن في نطاق حي المنتزه ثان شرق الإسكندرية.

وقالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن محطات الرصد التابعة للهيئة في نطاق محافظة الإسكندرية لم ترصد أي ظاهرة جوية في السماء منذ أمس، نافية أن يكون ذلك الضوء له علاقة بأي ظاهرة جوية.

«الأرصاد» توضح سبب ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفقا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أن ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية يرجع لضوء ليزر خاص بأحد الاحتفالات.

واكدت أن الإسكندرية حاليا لا تشهد أي سحب رعدية أو ظواهر جوية مصاحبة للطقس والذي بدأ في الاعتدال على محافظات مصر، مشيرة إلى أنه في حال سقوط أمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة على حياة المواطنين.

ربط ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية بالزلزال

يذكر أن مواطنين ربطوا ظهور لون أزرق في سماء الإسكندرية بالزلزال الذي أعلن عنه المعهد القومي للبحوث الفلكية، أمس، على بعد 552 كيلو مترا شمال رفح بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر.