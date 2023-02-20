طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وتوقعات بعودة الأمطار

يشهد طقس الإسكندرية غدا تراجع الموجة الباردة بشكل نسبي، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا عما كان عليه الأمر خلال الأيام الماضية، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط الأمطار الخفيفة وذلك بنسبة 30%، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار خلال النزول من المنازل.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار، فحسب بل أن طقس الإسكندرية غدا يشهد انخفاضا نسبيا في موجة الصقيع نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاثة عما كان عليه الوضع خلال اليوم والأيام الماضية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء، حيث بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس.

شبورة مائية مع طقس الإسكندرية غدا

بينما تبقى الأجواء باردة ليلا كما تكون الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية صباحا، كما يوجد فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية غدا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس الإسكندرية غدا متوقع سقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية على فترات متقاطعة بنسبة 30%، مع سرعة رياح 20 كيلومترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج خلال طقس الإسكندرية غدا

ويصحب طقس الإسكندرية غدا، ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، حيث تبلغ متر إلى متر ونصف فقط، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.