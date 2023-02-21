بوتين: العالم يشهد تغيّرات جذرية تحدد مستقبل الشعوب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ خلال المرحلة المعقدة والصعبة بالنسبة لروسيا، هناك تغيرات جذرية تجري في العالم أجمع وأحداث تاريخية تحدد مستقبل البلد والشعوب.

بوتين: اتخذنا قرارا منذ العام الماضي لحماية المواطنين في أراضينا التاريخية

وأضاف بوتين، خلال خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية، «من أجل حماية المواطنين في أراضينا التاريخية وحماية أمن بلدنا والتخلص من التهديدات التي جاءت من النازيين الجدد في أوكرانيا، اتخذنا قرارا منذ العام الماضي ببدء الأزمة الأوكرانية».

وتابع بوتين، أنّه منذ عام 2014 كان الدونباس يكافح ويدافع عن حقه في العيش على أرضه والتحدث بلغته الأم، وواجه الحصار والقصف الدائم والكراهية التي تأتي من النظام في أوكرانيا، لافتا إلى أنّ روسيا فعلت كل ما بوسعها لحل المسألة بالأساليب السلمية وإجراء المحادثات للخروج من الأزمة الصعبة.

ولفت إلى أنّ ممثلي الغرب كان لديهم عدة سيناريوهات ووعود وتأكيدات بأن السلام سيعم في دونباس، وثبت أنّ تصريحاتهم خادعة وكانوا يماطلون في الوقت ويغلقون أعينهم عن قتل السياسيين والقمع والتنكيل ويدعمون المسلحين في الدونباس، إلى جانب تنظيم تشكيلات نازية وتقديم الأسلحة لهم.

بوتين: الغرب قام بنقل الأسلحة إلى النظام في أوكرانيا

وأوضح الرئيس الروسي أنّه قبل بدء الأزمة الأوكرانية نقل الغرب الأسلحة إلى النظام في أوكرانيا منها أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة، ودعموا نظام كييف حتى حاولوا تقديم الأسلحة النووية وتحدثوا عن هذا علنا، إضافة إلى أنّهم نشروا قواعدهم بالقرب من حدود روسيا وحضروا المسرح العسكري وأوكرانيا لحرب كبرى، واليوم يعترفون بهذا علنا ويفتخرون بخداعهم من خلال استخدام الأساليب الدبلوماسية فقط كمسرحية.