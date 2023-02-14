رئيس ميناء القاهرة الجوي: المطار الدولي شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي زيارة تفقدية لمحرري شؤون الطيران المدني، تفقدوا خلالها مشروعات التطوير بمطار القاهرة الدولي شملت؛ مشروع المشاية الكهربائية والتي تربط بين مبنى الركاب رقم 2 والجراج متعدد الطوابق بما يسهل حركة الركاب وانتظار ‏السيارات بالإضافة الى محطة الطاقة الشمسية التى تم افتتاحها نهاية الشهر الماضي.

وهدفت الزيارة الوقوف على ما جرى تنفيذه من مشروعات وأعمال تطوير تمت بالمطار تسهم في تقديم المزيد من التيسيرات لحركة المسافرين بين مبانى الركاب الثلاث ومنع التكدس بمطار القاهرة الدولي، رافقهم خلال الزيارة المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي.

مطار القاهرة الدولي شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير

وفي هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني أن مطار القاهرة الدولي شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل جودة من الخدمات لعملائها وبما يحقق مزيدا من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية والاستمتاع بتجربة سفر آمنة مزودة بكل سبل الراحة والرفاهية كون مطار القاهرة الدولي مطارا محوريا وبوابة مصر الأولى وأفريقيا.

وأضاف أن وزارة الطيران لا تدخر جهدا بالاهتمام بملف البيئة والحد من التلوث البيئي وتخفيف الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 التي ترمي إلى النهوض بمنظومة الطيران المدني.

إجمالي طول المشاية الكهربائية 454 مترا بطول الكوبري المعدني الذي يصل إلى 65 متر

وخلال الجولة أوضح المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن ما جرى من أعمال تطوير بالمطار جاء في ضوء مواصلة خطة وزارة الطيران بتطوير الخدمات المقدمة وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمطار أمام القادمين من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مطار القاهرة شهد تطورا كبيرا، وجرى بدء التشغيل ‏التجريبي لمشروع المشاية الكهربائية بمطار القاهرة في شهر نوفمبر الماضي تمهيدا للافتتاح والتشغيل الرسمي.

ويبلغ إجمالى طول المشاية الكهربائية 454 متر بطول الكوبرى المعدني الذي يصل إلى 65 متر وبطول ممر المشاه 308 متر، ويبلغ طول محطه التجميع 81 (HUB) متر بمساحة 1200 متر وتشمل المشاية منطقتين تجميع الأولى؛ عند الجراج متعدد الطوابق والثانية؛ عند مبنى الركاب 2 هذا بالإضافة إلى 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية، بينما تشمل منطقة HUB مساحات تجارية وخدمية وكافتيريات ودورات مياه.

ثم أعقبها زيارة لمشروع الجراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة بمساحه للدور 18000 م2 بعدد خمسة طوابق، وعشرة مصاعد تعمل بكامل طاقتها كما تم رفع كفاءة الجراج بتنفيذ أعمال الدهانات وتجميل الأرضيات ورفع كفاءة دورات المياه وتزويد الجراج بأنظمة إضاءة الليد، ونظام التهوية، وشبكة صرف الأمطار، وتحديث نظام توجيه السيارات من خلال ترقيم الأعمدة، وتطوير شبكات وأنظمة إطفاء الحريق، فضلًا عن تزويد الجراج بساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ومينى باص.

إجراء صيانة شاملة لكل الطرق

كما قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بإجراء صيانة شاملة لكافة الطرق وإجراء تعديل لمساراتها المؤدية إلى مباني الركاب والجراج وتنفيذ طرق ومسارات حديثة مزودة بأحدث أنظمة الإضاءة وتم تجميلها بالأشجار والمسطحات الخضراء.

وفي ضوء اهتمام وزارة الطيران بملف البيئة وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بقطاع الطيران المدني،، شهد مطار القاهرة الدولي نهاية الشهر الماضي قيام الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بافتتاح مشروع توريد وتركيب محطة طاقة شمسية وشواحن بشكل تشغيلي كامل حيث جرى تنفيذ المحطة أعلى الجراج المتعدد الطوابق.