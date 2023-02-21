القوات الروسية تقصف خيرسون 58 مرة خلال ساعات.. ومقتل شخصين

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون، أن القوات الروسية هاجمت منطقة خيرسون الأوكرانية 58 مرة خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية بمنطقة خيرسون قولها، إن القوات الروسية ضربت مستوطنات سلمية مستخدمين عدة قاذفات صواريخ وقذائف هاون ومدفعية ودبابات وطائرات بدون طيار كما تم تنفيذ هجوم صاروخي.

روسيا شنت 86 هجومًا باستخدام أنظمة ميلرز

ووفقًا لهيئة الأركان العامة، شنت القوات الروسية أمس ست ضربات صاروخية و 28 غارة جوية على البنية التحتية المدنية لمناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون، بالإضافة إلى 86 هجومًا باستخدام أنظمة ميلرز.