قصف روسي على منشأة بنية تحتية في «خيرسون»

قصف الجيش الروسي منشأة بنية تحتية في «خيرسون»، وقال رئيس المنطقة العسكرية لـ«كييف»،إن الدفاع الجوي عمل على اعتراض صواريخ في العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دوت صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين، إن الأسرى الأوكرانيين أخبروه خلال زيارته له، بأنهم يتمنون السلام، والتسوية العاجلة للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «نوفوستي» الروسية.

من جانبه، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة دعم «باريس» الثابت لـ«كييف» حتى النصر، وقال في خطاب إلى شعبه بمناسبة العام الجديد 2023، موجها كلماته إلى الأوكرانيين: «معا سنبني عالما عادلا ومستداما بالاعتماد على فرنسا وأوروبا».

اقتصاديا، مددت السلطات الروسية، الحظر المفروض على تصدير الأرز وجريش الأرز اعتبارا من اليوم الأحد حتى 30 يونيو المقبل.

وكانت الحكومة الروسية، حظرت تصدير الأعلاف والأرز وجريش الأرز في 30 يونيو من العام الماضي حتى 31 ديسمبر 2022.