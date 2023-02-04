20 دبابة للجيش الأوكراني في «سنيجيريفكا» بـ«مقاطعة خيرسون»

قال يوري بارباشوف، رئيس الإدارة الروسية لمنطقة «سنيجيريفكا» بـ«مقاطعة خيرسون»، إن 20 دبابة للجيش الأوكراني في المنطقة، مشيرا إلى تنكر العسكريون في زي مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، انتقد مذيع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية تاكر كارلسون، السناتور الأمريكي ليندسي جراهام لمطالبته وزارة الدفاع «البنتاجون» بإرسال طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» إلى أوكرانيا، محذرا من أن إمداد الجيش الأوكراني بالمقاتلات سيعني تورط «واشنطن» المباشر ضد روسيا المسلحة نوويا.

ووصف كارلسون، جراهام بالجمهوري الليبرالي الأكثر عدوانية في مجلس «الشيوخ» الأمريكي ، الذي يعتبر حدود أوكرانيا أكثر أهمية من حدود الولايات المتحدة.

من جانبه، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العقوبات الكندية ضد الصحفيين والفنانين الروس يمكن مقارنتها بمحاولة «الرايخ الثالث» لتدمير الروح غير الألمانية.

وأمس الجمعة، فرضت السلطات الكندية، عقوبات على مجموعة «سيجودنيا» الإعلامية ، إضافة إلى عشرات الكيانات الأخرى و 38 فردًا، واتهمتهم بنشر معلومات مضللة ودعاية.