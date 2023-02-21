وزير خارجية اليونان: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب أزمة في البلطيق

قال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، إن بلاده تعمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت أقرب من خلال الاتفاقيات الدفاعية بين الدولتين، مضيفًا: «نعمل على تغيير البيئة السياسية التي نواجهها، ويشكل ذلك أساس الاستقرار والأمن في المنطقة».

عمل مُشترك بين اليونان والولايات المتحدة في الحربين الأولى والثانية

وأكد «ديندياس»، في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك عمل مُشترك بين اليونان والولايات المتحدة في الحربين العالمية الأولى والثانية والحرب الكورية، وأيضًا حين حاولت الأنظمة الديكتاتورية أن تفرض استخدام القوة على السكان، لافتًا إلى أننا في القرن الـ21 ولا نزال نلاحظ مثل هذه التصرفات الحالية، كالعدوان الروسي على أوكرانيا.

وشدد الوزير اليوناني، على أن السياسة اليونانية الخارجية تعتمد على تنفيذ القانون والتشريعات العالمية، بالإضافة إلى القانون الدولي، ويعتمد ذلك على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن حقوق الإنسان وصون هذه الحقوق ورفض استخدام القوة.

اليونان تقدم مساعدات إلى أوكرانيا

وأشار، إلى أنه منذ اللحظة الأولى قدمت اليونان مساعدات إلى أوكرانيا، واصطفت مع المواقف التي وقفت ضد روسيا، وعملت مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، متابعًا «اتفقنا على ضرورة الحفاظ على الاتفاقات بين دول البلطيق والدول الغربية، وقد عملت اليونان بشدة؛ لمنع حدوث أي أزمة جديدة في دول البلطيق، وواجهنا بعض التحديات في الجنوب الشرقي للمتوسط».