الإسكندرية جاهزة لاستقبال مباريات كأس الأمم الأفريقية للشباب اليوم «صور»

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن الأجهزة المعنية باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عامًا، حيث تنطلق منافسات المجموعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء حتى 3 مارس المقبل.

مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب اليوم في الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مدينة الثغر تستضيف 4 بطولات دولية خلال شهري فبراير ومارس، منها بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا في استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وتنطلق المباريات عصر اليوم الثلاثاء 2 وتستمر حتى يوم 3 مارس، وذلك للمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات تونس وزامبيا وبنين وجامبيا.

بطولات رياضية تستضيفها الإسكندرية

كما تستضيف بطولة التصنيف الدولي «بطولة إبراهيم مصطفى» والتي يشارك بها 41 دولة من مختلف دول العالم، وتقام في رياضات المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، وذلك خلال شهر فبراير الجاري والمقامة بصالة الألعاب الرياضيه المغطاة ببرج العرب.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن المحافظة جاهزة أيضًا لاستضافة وتنظيم التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، وذلك خلال فبراير بالصالة المغطاة بنادي الاتحاد السكندري، كما تستضيف بطولة العالم للجودو مكفوفين خلال مارس بمشاركة 35 دولة بصالة الألعاب الرياضية في استاد برج العرب.

وأكد اللواء محمد الشريف أن الإسكندرية دائمًا سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث بالشكل المشرف الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.