رئيس وزراء العراق: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات

أكد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، سعي بلاده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال 3 سنوات، مشيرا خلال مشاركته في حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة للتنقيب عن الغاز، إلى أن «التوقيع على الجولة الخامسة يأتي تأكيداً على منهاج البرنامج الحكومي».

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن السوداني قوله إن «هذه الجولة التي طالت لسنوات كلفت الدولة ملايين الدولارات، بالإضافة لإضرار بيئية كبيرة»، وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن العراق سيدخل إلى سوق الغاز العالمي، و«لا يمكن الاستمرار في حرق الغاز».