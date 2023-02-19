رئيس وزراء العراق: «داعش» انتهى عسكريا في بلادنا

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إن تنظيم داعش الإرهابي انتهى عسكريا في العراق.

وأضاف «السوداني»، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: «نحتاج مساعدة المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين الإرهابيين ومنع تمويلهم»، موضحا أن العراق هو مفتاح الحل في المنطقة»، وفقا لقناة «السومرية نيوز» العراقية.

إصلاح هيكل الاقتصاد

وتابع رئيس الوزراء العراقي: «نعمل على إجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد ونضع مشاكل التصحر في أولوياتنا، كما أن قواتنا لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق».

وأشار إلى أن الشعب العراقي متمسك بالنظام الديمقراطي، قائلا: «نحن نعمل باستمرار على مبدأ المواطنة وقطعنا شوطا في تذليل المشاكل بين بغداد وأربيل».

وأوضح أن الحكومة العراقية فتحت حوارا مع التحالف الدولي لتحديد احتياجاتها وأوجه المهام في المرحلة المقبلة، وتحرص على مراجعة البيئة الاستثمارية.