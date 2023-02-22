أسعار الفراخ البيضاء في أسواق الدواجن اليوم

يزيد الإقبال على معرفة أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق هذه الأيام، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لتخزينها وطهيها في ولائم شهر رمضان.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع، بحسب البورصة العمومية للدواجن، والتي جاءت كما يلي.

- سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 80 جنيهًا للكيلو بالمزرعة.

- وصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى 120 جنيها للكيلو بالمزرعة.

- بلغ أسعار الفراخ الأمهات اليوم نحو 50 جنيهًا للكيلو بالمزارع.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق التجارية

- وصلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 85 و87 جنيهًا للكيلو.

- وصلت أسعار الفراخ البلدي اليوم إلى نحو 130 جنيهًا للكيلو.

- جاءت أسعار كيلو الفراخ الأمهات لتسجل نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- جاء سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم ليتراوح بين 95 و105 جنيهات.

- بلغ سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 60 جنيهًا.

- وصل سعر الكبد والقوانص فرازة 900 جرام إلى نحو 127 جنيها.

- بلغ سعر كيلو أجنحة الدجاج نحو 78.95 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه اليوم بين 180 و200 جنيه.