أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم.. البلدي بـ80 جنيها

تشغل أسعار الفراخ البيضاء المواطنين خاصة في الوقت الحالي، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه لتخزينه قبل بداية الشهر الكريم، وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 18 فبراير.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا.

ويصل سعر الفراخ للمستهلك بقيمة تتراوح بين 75 و86 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء الأمهات، ويباع بنحو 59 جنيهًا.

ويصل سعر الفراخ للمستهلك إلى نحو 60 جنيهًا.

- كما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة نحو 78 جنيهًا، فيما يصل سعرها للمستهلك بسعر 80 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بالمزرعة، نحو 75 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 76 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- ووصل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم إلى نحو 70 جنيهًا، كما جاء سعره للمستهلك بسعر 75 جنيها.

- وجاء سعر كيلو البط البلدي اليوم، نحو 80 جنيهًا في المزارع، ليصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيهًا.

- كما وصل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وجاء سعر البط المولار، اليوم نحو 50 جنيهًا، بينما يباع في المحال بسعر نحو 55 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- وبلغ سعر كيلو الرومي البلدي، بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيهًا للكيلو، ويصل سعره في المحال التجارية والمستهلك إلى 85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، فيما يصل سعره للمستهلك إلى نحو 80 جنيهًا.