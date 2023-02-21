أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء في المزارع والأسواق

مع قدوم شهر شعبان يبدأ الناس في شراء ما يلزمهم استعداد للشهر الكريم ويتساءلون عن أسعار المنتجات المختلفة ومنها أسعار الفراخ البيضاء اليوم.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير في الأسواق، وفق بيان شعبة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 65 جنيهًا يصل للمستهلك بين 75 حتى 85 جنيها.

- سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم نحو 60 جنيهًا، بينما يصل للمستهلك بنحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة اليوم نحو 78 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.

- سجل سعر الفراخ الساسو في المزرعة اليوم، نحو 74 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم في المحال التجارية

- تراوحت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بين 85 و87 جنيهًا للكيلو.

- سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم نحو 130 جنيهًا للكيلو.

- سجلت أسعار كيلو الفراخ الأمهات اليوم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو أوراك الفراخ اليوم بين 95 و105 جنيهات.

- سعر كيلو الهياكل اليوم سجل نحو 60 جنيهًا.

- سعر كيلو أجنحة الدجاج سجل نحو 78.95 جنيهًا.

- سعر البانيه اليوم تراوح الكيلو بين 180 و200 جنيه.