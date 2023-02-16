أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المحافظات.. اعرف سعر البانيه

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 16/2/2023، في عدة محافظات، بينما استقرت في محافظات أخرى، حيث سجلت بين 76 وحتى 77 جنيهًا للكيلو الواحد في بورصة الدواجن اليوم، بحسب بيان عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع والمحال التجارية، فضلًا عن أسعار البانيه، والفراخ البلدي، ومختلف أنواع الطيور، وذلك بعد قرار إلغاء الضرائب على مزارع الدواجن لمدة 3 سنوات والذي يسهم في خفض أسعار الدواجن بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المحال التجارية بين 82 وحتى 85 جنيهًا للكيلو الواحد، حيث تختلف أسعار الدواجن من منطقة شعبية إلى منطقة راقية، فضلًا عن اختلافها من محافظة لأخرى حسب حجم إنتاج المحافظة من الدواجن.

قائمة أسعار الدواجن اليوم

وجاءت أسعار الدواجن اليوم في المزارع كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع بحسب بورصة محمد عادل: 77 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي في المزارع بحسب بورصة محمد عادل: تتراوح بين 90 وحتى 95 جنيهًا.

أسعار الدواجن الساسو في المزارع بحسب بورصة محمد عادل: سجلت 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع بحسب بورصة منير السقا: سجلت 66 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع: 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

وقال محمود الضبيع، صاحب محل دواجن في تصريحات لـ«الوطن» إنّ أسعار الدواجن اليوم جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك: تراوح بين 83 حتى 85 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم للمستهلك: تراوحت بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

سعر البانيه اليوم للمستهلك: تراوح بين 165 و170 جنيهًا للكيلو.

سعر جوز الحمام اليوم للمستهلك: سجل بين 80 و100 جنيه حسب الحجم.

سعر أوراك الفراخ اليوم للمستهلك: تراوح بين بين 92 حتى 95 جنيهًا.

سعر الشيش طاووق اليوم للمستهلك: تراوح بين 170 وحتى 175 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص اليوم للمستهلك: تراوح بين 85 وحتى 90 جنيهًا.

سعر الدبابيس اليوم للمستهلك: تراوح بين 102 وحتى 105 جنيهات.

سعر البط البلدي اليوم للمستهلك: تراوح بين 105 وحتى 110 جنيهات.

أسعار الأجنحة اليوم للمستهلك: سجل سعر الكيلو 65 جنيهًا.

سعر كيلو أرجل الدجاج اليوم للمستهلك: سجل نحو 25 جنيهًا.

سعر كيلو هياكل الدجاج اليوم: سجل 45 جنيهًا.