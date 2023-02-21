منظمة التحرير الفلسطينية تُرحب بإدانة مجلس الأمن لإجراءات الاحتلال

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم، بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن أمس، الذي أدان الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وطالب بالتوقف عنها، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والشرعية الدولية.

ووجّه الشيخ، في تصريح صحفي، الشكر إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة المجموعة العربية.

وكان مجلس الأمن الدولي، ندد في بيان رئاسي، بإضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أنّ المستوطنات «عقبة» أمام السلام.

واعتبر المجلس أنّ «استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يعرض (مبدأ) حل الدولتين للخطر»، وأكد مُعارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين.

وأعرب عن «قلقه العميق وتفاجئه» بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.