وزير الشباب والرياضة يشيد بجهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة احتياجات الشعب المصري، «هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تأثر بها الجميع في العالم بأثره، منذ بدء أزمة الكورونا، مرورًا بأزمة روسيا وأوكرانيا وحتى اللحظة الحالية».

وزير الرياضة: الدولة تبذل جهودا كبيرة لاحتواء تأثير الأزمات العالمية

وأضاف خلال حضوره حملة إفطار صائم،«تحاول الدولة بذل الجهود لتخطر هذه الأزمة بقدر المستطاع، وهناك دور آخر وهو الدمج مابين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني (التطوع)، الذي نراه اليوم على أرض الواقع، وهو وزارة الشباب والرياضة مع مؤسسة مصر الخير».

«صبحي»: تحويل مراكز شباب مصر إلى مراكز مجتمعية

وتابع وزير الشباب والرياضة «الهدف من هذا الدمج هو كيفية تحويل مراكز شباب مصر التي يقرب عددها حوالي 5 آلاف، إلى مراكز مجتمعية تخدم البلاد»، مشيرا إلى إقامة دورة رمضانية خلال الشهر الكريم، بمقر نادي الجزيرة مع العديد من الكوادر الرياضية.