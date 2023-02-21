انخفاض سعر جرام الذهب 5 جنيهات في منتصف تعاملات اليوم

سجل الذهب خلال تعاملات منتصف اليوم تراجعًا بقيمة خمسة جنيهات، حيث تراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1926 جنيهًا في تعاملات منتصف اليوم مقابل 1931 جنيهًا للجرام في التعاملات الصباحية.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأشهر تداولًا في مصر في منتصف تعاملات اليوم 1685 جنيهًا، مقابل 1690 جنيهًا في تعاملات الصباح، وسجل الذهب عيار 18 حوالى 1444 جنيهًا في تعاملات منتصف اليوم مقابل 1449 جنيهًا في تعاملات الصباح، فيما وصل سعر الجنيه الذهب في تعاملات منتصف اليوم 13480 جنيهًا.

أسعار سبيكة الذهب اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

وبلغ سعر سبيكة الذهب التي تزن 50 جرامًا صباح اليوم داخل محلات الصاغة 98300 جنيه للسبيكية الواحدة، فيما استقر سعر الذهب عالميًا يوم الثلاثاء ليصبح 1840 دولارا للأوقية، طبقًا لبيانات الصادرة من كالة بلومبرج.

الذهب ملاذ آمن

ويعتبر الذهب ملاذًا آمنًا لحفظ قيمة الأموال خصوصا في ظل ارتفاع التضخم الكبير على مستوى العالم خصوصًا في الأسواق الأميركية، في الكوارث التي لها صلة فقط بالأحداث السياسية الأميركية فقط أو حرب لها صلة بالولايات المتحدة، إذ أن أول مرة تم طرح الذهب فيها على أسواق البورصة الأميركية عام 1985 حدث أن الجميع بدأ بالشراء دون وجود أي سبب مقنع لدافع الشراء سوى أن الشعب الأميركي حينها لم يكن على ثقة بالبورصة الأميركية من أسهم، وسندات.