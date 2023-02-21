بوتين يتهم الغرب بسرقة الذهب الروسي: أنفق 150 مليار دولار لدعم أوكرانيا عسكريًا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغرب يستخدم أوكرانيا واجهة لمُواجهة روسيا، وأنهم من شنوا هذه الحرب، ونحن نستخدم القوة لوقفها، وأن الغرب أنفق أكثر من 150 مليار دولار؛ لدعم أوكرانيا عسكريًا، مُؤكدًا أن روسيا تدافع بقوة ليس عن مصالحنا فقط، وإنما عن عالم مُتعدد الأقطاب.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الغرب أعد أوكرانيا لحرب طويلة الأمد، والشعب الأوكراني أصبح رهينة لنظام «زيلينسكي»، وأنهم يستخدمون أوكرانيا كميدان لمواجهة روسيا، ويريدون تحويل الصراع إلى حرب عالمية جديدة.

روسيا تُواجه خطرًا وجوديًا

وأشار «بوتين»، إلى أن روسيا تُواجه خطرًا وجوديًا، ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة، وأن معظم أبناء الشعب الروسي أيدوا الدفاع عن دونباس، وأن النخب الغربية هي المسؤولة عن التصعيد في أوكرانيا، ولا تخفي نيتها إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والقضاء عليها إلى الأبد، ويسعون لصرف الانتباه عن فضائح الفساد والمشكلات الأخرى.

وتابع، الغرب بدأ الصراع ويسعى لسُلطة غير محدودة في الشؤون الدولية، ويخوض حربًا ضدنا، ولكنه لن يحقق مبتغاه، ويريد القضاء على روسيا، لافتًا إلى أن الجبهة الداخلية في روسيا تفهم ما نواجهه من أخطار.

سنفعل كل ما بوسعنا من أجل عودة السلام إلى أراضينا

وأوضح الرئيس الروسي، سنفعل كل ما بوسعنا من أجل عودة السلام إلى أراضينا، واجبنا دعم أفراد عائلات من قتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة والاستجابة لحاجاتهم بأسرع ما يمكن، لافتًا إلى أن بحر آزوف أصبح روسيا، والأقاليم الروسية تقدم دعمها للمناطق الجديدة المنضمة إليها، وسيتم التعامل مع الأهداف التي تقع أمام روسيا خطوة بخطوة، وبعناية ومنهجية.

وتابع: الولايات المتحدة تملك أكبر عدد من القواعد العسكرية بالعالم، والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا هدفها تعذيب الشعب، ولكنهم يخطئون في حسابهم، قائلا: «الغرب سرق ذهبنا ويخوض ضدنا حربًا اقتصادية بهدف تجويع شعبنا، لكن ذلك لن ينجح».