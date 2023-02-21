أسعار تذاكر القطار الكهربائي 2023.. وزير النقل يكشف التفاصيل كاملة

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT، موضحا أنّه جار تنفيذ المرحلة الثالثة جنوبا حتى المحطة المركزية التبادلية بطول 20.4 كم وشمالا حتى قلب مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلو متر.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

- 10 جنيهات لركوب 3 محطات.

- 15 جنيها لركوب 5 محطات.

- 20 جنيها لأكثر من 7 محطات.

وعقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمنظومة النقل إلي الحي الحكومي

تذاكر القطار الكهربائي الخفيف

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي، إنّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاعات نقل الركاب والبضائع في مصر والارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وفي إطار تنظيم وسائل النقل الجماعي للحد من الزحام المروري واستهلاك الوقود وتقليل النفقات والانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة، جرى إعداد خطة لنقل الموظفين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة تكون نواة لخطة نقل شاملة تطبق في باقي مدن الجمهورية وتعتمد أساسا على مفهوم النقل في الجمهورية الجديدة.

وقدّم الوزير عرضا يتضمن تفاصيل وسائل النقل المختلفة داخل المنظومة، متضمّنة «خطوط الجر الكهربائي (شبكة المترو / القطار الكهربائي الخفيف) LRT - النقل بالحافلات من القاهرة الكبري إلي العاصمة الإدارية الجديدة - النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة».