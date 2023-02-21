وزير النقل يكشف موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّه بداية من أول مارس المقبل، سيتم نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية، موضحا أنّ الوزارة وفرت العديد من وسائل النقل المختلفة، أبرزها القطار الكهربائي الخفيف والمترو.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنّ جهاز النقل الدولي موجود في 5 محافظات خارج القاهرة الكبرى، وخلال عام سيكون موجودا في جميع المحافظات بتنظيم النقل الداخلي، لافتا إلى أنّ تطوير قطاعات النقل في 10 سنوات، كلّف الدولة تريليوني جنيه.