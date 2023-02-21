ريم البارودي تحيي ذكرى أربعين والدها: «عند كل أذان بندعيلك»

أحيت الفنانة ريم البارودي، ذكرى رحيل والدها الـ40، إذ وافته المنية في يوم الخميس الموافق 12 من شهر يناير 2023، بعد صراع مع المرض.

ريم البارودي تحيي ذكرى الأربعين لوالدها

وكتبت ريم البارودي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «النهاردة عدى أربعين يوم على وفاتك، عدى 40 يوم وإحنا عمرنا ما هننساك، وعند كل أذان بندعيلك وفاكرينك».

وأضافت: «اللهم في هذا اليوم يرحمه ويجعله من أهل الجنة بإذن الله، ويصبر قلوبنا».

رحيل والد ريم البارودي

ورحل والد ريم البارودي في صباح يوم الخميس الموافق 12 من شهر يناير، بعد أيام من دخوله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية، ودخلت الفنانة ريم البارودي حالة من الحزن الشديد والكآبة بسبب وفاة والدها.

وطالبت من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وكانت تربط بينها وبين والدها علاقة قوية، خاصة أنه تعرض لوعكة صحية في أواخر حياته، قبل وفاته.