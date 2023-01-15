كلمات مؤثرة من محمد رمضان لوالدة ريم البارودي في عزاء زوجها: «كلنا جنبك»

حرص الفنان محمد رمضان على تقديم واجب العزاء للفنانة ريم البارودي في وفاة والدها، داخل مسجد الصديق بمنطقة مصر الجديدة، حيث جاء لمكان العزاء رفقة الفنانة زينة التي تشاركه بطولة مسلسله الجديد «العمدة» المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

وقام محمد محمد رمضان رمضان بتعزية والدة ريم البارودي التي انهارت من البكاء، ليقم بتقبيل يدها، وقال لها: «كلنا معاك وجنبك، شايفة الحب ده كله، وكلنا هنروحله، اللي يصبرنا إن كلنا رايحين له، هو في مكان أحلى بكتير والله».

وشكرت ريم البارودي، الفنان محمد رمضان، علي حضوره للعزاء قائلة له: «أنت أبو الأصول ومش غريبة عليك».

أبرز المعزين في وفاة والد ريم البارودي

وشهد عزاء والد الفنانة ريم البارودي حضور عدد كبير من الفنانين، أبرزهم إلهام شاهين، إيمان العاصي، أشرف زكي، إيهاب فهمي، ريهام سعيد، رامي وحيد، منير مكرم وآخرين، حيث حرص الجميع على تعزية زميلتهم في مصابها الجلل.

وفاة والد ريم البارودي بعد تعرضه لأزمة صحية

وغيب الموت والد الفنانة ريم الباروي، مساء الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، وذلك قبل أن تفيض روحه إلى بارئها لتشيع جنازته من مسجد السلام بمدينة نصر، ويواري جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.