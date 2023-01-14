ريهام سعيد تعزي ريم البارودي في وفاة والدها

قدمت الإعلامية ريهام سعيد، واجب العزاء للفنانة ريم البارودي في وفاة والدها، بمسجد الصديق في منطقة مصر الجديدة، مساء اليوم.

والتقطت الكاميرات المتواجدة في عزاء والد الفنانة ريم البارودي، صور لها وهي تحتضن الإعلامية ريهام سعيد وتبكي، أثناء تقديم العزاء لها، وبعدها دخلت ريهام جلست بجوار ريم.

الحضور في عزاء والد ريم البارودي

بينما كانت الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج مرقص عادل، أول الحاضرين لعزاء والد ريم البارودي.

وشيعت ريم البارودي جثمان والدها من مسجد السلام بمدينة نصر، ظهر الخميس الماضي، ووارى جثماته الثرى داخل مقابر العائلة.