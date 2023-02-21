أول رد من الأمين العام «الناتو» على تصريحات بوتين: «يواصل التصعيد»

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يواصل تصعيد الحرب وأوضح اليوم أنه يعد للمزيد، مضيفا: «لا أحد يهاجم روسيا وموسكو هي المعتدية».

وأسف ستولتنبرج لقرار روسيا تعليق مشاركتها في معاهدة الأسلحة الاستراتيجية، وطالب موسكو بإعادة النظر في القرار، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

استدعاء الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية

وتزامن حديث ستولتنبرج، مع استدعاء وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين ترايسي بشأن ما وصفته بـ«المسار العدواني» المتزايد لواشنطن متهمة إياها بتوسيع انخراطها في الأزمة الأوكراني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «لوحظ بشكل خاص أنه من أجل تهدئة الوضع، يتعين على واشنطن اتخاذ خطوات نحو سحب قواتها وعتادها التابع لحلف شمال الأطلسي ووقف أنشطتها المعادية لروسيا».

كما أن روسيا طالبت الولايات المتحدة بتقديم تفسير بشأن انفجارات ألحقت أضرارا بخطي أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» العام الماضي.