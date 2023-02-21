تحطم سفينة شحن قبالة سواحل نوفوروسيسك الروسية

تحطمت سفينة شحن قادمة من جزر القمر، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، وعلى متنها 11 شخصا، جميعهم مواطنون روس.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، وفاة أحد أفراد طاقم سفينة الشحن التي تحطمت قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك، وأنّ فردا آخر في حالة حرجة وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

وفاة أحد أفراد طاقم سفينة الشحن

ووفقا لشهود عيان، تحطّمت السفينة التي حملت علم جزر القمر إلى نصفين وغرقها، قبالة سواحل مدينة نوفوروسيسك الروسية.

السفينة تحطمت بسبب سوؤ الأحوال الجوية

ووفقا لموقع «لايف» الروسي، فإنّ البيانات الأولية، تشير إلى أنّ السفينة تحطمت جراء وقوع حالة طوارئ، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتوجه رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث فورا، وجار العمل على تحديد مصير طاقم السفينة.

وكانت السفينة محملة بـ3.5 ألف طن من الرخام، وفقا لهيئة النقل البحرية الروسية.