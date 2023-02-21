تراجع 6 جنيهات في سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا.. كيلو البلطي يبدأ من 37

سجل سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا تراجعا بواقع 6 جنيهات لبعض الأصناف سواء البحرية أو النيلية، وذلك وفقا لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

تراجع كبير في سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا

وكشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا سجلت اليوم الثلاثاء التالي:

سعر السمك البلطي، 37 حتى 53 جنيهاً للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير، بتراجع 6 جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك البوري الطوبار، 50 حتى 66 جنيهاً للكيلو من الحجم الكبير، وسط تراجع 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك الكابوريا، 53 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر السمك البياض، 65 جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البوري، 54 حتى 71 جنيهاً للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر السمك البليمي،47 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك المبروك، 32 جنيهاً للكيلو.

سعر القراميط البيضاء، 30 جنيهاً للكيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن، 27 جنيهاً للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، 95 جنيهاً للكيلو من الحجم الصغير.

سعر الجمبري، 303 جنيهات للكيلو من الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت،104 جنيهات للكيلو.

سعر أسماك القاروص، 159جنيهاً، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا الثلاثاء

وأشار «كرم»، إلى أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا شهدت وفرة في المعروض اليوم خاصة في الأسماك النيلية.

سعر سمك موسى، 103 جنيهات للكيلو.

سعر سمك الدنيس 90 جنيهاً للكيلو.

سعر سمك الحبار، 147 جنيهاً للكيلو، بتراجع 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر السردين 63 جنيهاً للكيلو.

سعر الثعابين السمكية 147 حتى 157 جنيهاً للكيلو، بتراجع 3 جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك الوقار 167جنيهاً للكيلو.

سعر السمك البربوني، 74 جنيهاً للكيلو.