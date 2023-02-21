نجوم الفن يكشفون عن وصاياهم بعد الوفاة.. من شيرين رضا إلى خالد الصاوي

كشفت الفنانة شيرين رضا عن عدم رغبتها في إقامة عزاء بعد وفاتها، خلال الحلقة التي جمعتها بالإعلامي أنس بوخش في برنامج «AB Talks»، والمقرر إذاعتها في تمام السابعة من مساء اليوم، عبر القناة الرسمية للبرنامج على «يوتيوب».

وقالت شيرين رضا، إنها تكره الحزن ولا تريد من المقربين منها أن يبكون بعد رحيلها، لكن يقيمون احتفالا، «مش عايزة حد يبكي مش عايزة عزا.. عايزة احتفال»، ولم تكن شيرين هي الفنانة الوحيدة التي كشفت عن وصيتها قبل وفاتها، حيث أعلنت الراقصة والفنانة دينا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها لا ترغب في إقامة عزاء بعد وفاتها.

رغدة لـ لابنتها: «لا تستقبلي أحدا للعزاء بعد موتي»

وهو الموقف ذاته الذي تتبعه الفنانة رغدة، حيث كشفت في لقاء تلفزيوني سابق، أنها طلبت من ابنتها «بثينة» عدم إقامة مراسم عزاء لها حال وفاتها، وألا تستقبل المعزين داخل منزلها، حيث ذكر مقدم البرنامج جزء من وصيتها، جاء فيها «حبيبتي بثينة أوصيكي، وأنا بكامل قواي الصحية والعقلية والنفسية، لا تستقبلي أحدا للعزاء بعد موتي».

خالد الصاوي: «عاوز اتلف بعلم مصر».. وإلهام شاهين توصي بالتبرع بأعضائها

أما الفنان خالد الصاوي فكشف في تصريحات لـ«الوطن» عن رغبته في أن يتم لف جثمانه بعلم مصر بعد وفاته، كما أوصت الفنانة إلهام شاهين، بالتبرع بأعضائها في حال رحيلها.

وأوضحت «شاهين» في تصريحات لـ«الوطن»: «ما الذي سيضر المتوفي في أن يستفيد الأحياء بأعضاء صالحة، لأن في النهاية سيلتهما الدود، وأجمع عدد من الشيوخ أن التبرع سيكون صدقة جارية على روح المتبرع، المتوفي مستفيد من صدقة جارية وثواب كبير، والحي تخلص من الألم والمرض».