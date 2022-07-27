رغدة توجه رسالة شديدة اللهجة إلى كارول سماحة بعد قبولها هدية «شبل أسد»

وجّهت الفنانة السورية «رغدة»، رسالة إلى الفنانة كارول سماحة، بعدما أعلنت الأخيرة حصولها على هدية غريبة يوم عيد ميلادها من الملحن محمد رحيم، وهي أسد صغير.

كارول سماحة تتعرض لانتقاد من رغدة

وتعرضت الفنانة كارول سماحة للانتقاد من الجمهور وزملائها في الوسط الفني، خاصة أن العناية بتلك الحيوانات تحتاج إلى وقت طويل وخطوات معينة.

ومن جانبه كتبت الفنانة السورية رغدة عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «عزيزتي كارول سماحة، أحببت أن أهنئك أولاً بعيد ميلادك وأتمنى لك كل الخير وأن أقدم لك محبتي على طبق من مودة».

وعن وجود أسد صغير معها قالت: «أحببت أيضاً أن أقدم لك في ذات الوقت على طبق من استغراب وعدم تصديق تنبيها ببعض المعلومات عن هديتك الجديدة شبل الأسد ذي الشهر الأول ما يعني أنه ما زال في طور النمو: هل تعلمين أيتها الفنانة الرقيقة ذات الصوت المخملي أن أشبال الأسود تحتاج للرضاعة من الأم لمدة ثلاثة أشهر وأحيانا أكثر، فهل في نيتك ومقدورك التفرغ لدور أمه؟».

وأضافت رغدة: «رضاعته الصناعية تستغرق بشربه البطيء حوالي ساعة لشرب 75 مل بعد أسبوعين من اكتمال شهره الأول، فهل لديك الصبر والوقت يا عزيزتي لهذا الرضاعة، ثم إنها مسؤولية بصراحة كبيرة جدا أن تتحملها فنانة رقيقة مثلك، حال تعبه أو مرضه وأين ذلك الطبيب الذي سيلبي نداءك بعد أشهر قليلة للكشف عن حيوان غير أليف ولديه خبرة في التعامل مع أسد، كيف ستأمنين، حال كبر عندك في حديقة منزلك أم تنوين وضعه في قفص حديدي؟».

رغدة تطلب من كارول سماحة أن تعيد الأسد

وتابعت الفنانة السورية: «باعتبارك أم كيف طاوعك قلبك أن يُنتزع هذا الصغير من أمه ورضاعته الطبيعية في هذا العمر، ناهيك عن أن الأسود معروف عنها أنها متلاصقة ومتلاحمة اجتماعيا وليست كباقي الفصائل من الحيوانات الشرسة.. أتمنى عليك أن تشكري الملحن المصفق الفرح لهذه الكارثة وترديه إليه ليرده إلى أمه وتسألينه بالإنابة عني سؤالا: كيف لفنان مرهف الحس أن ينفصل عن حسه الإنساني؟».