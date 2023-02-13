خالد الصاوي بـ«4 وجوه» في رمضان 2023.. «كوميدي وتاريخي واجتماعي»

يعيش الفنان خالد الصاوي، حالة من النشاط الفني في موسم دراما رمضان 2023، إذ يشارك في 4 أعمال درامية دفعة واحدة، ما بين الكوميدي والتاريخي والاجتماعي، حيث يواصل تصوير تلك الأعمال في الوقت الحالي.

وترصد «الوطن» تفاصيل تلك المسلسلات في هذ التقرير:

سر السلطان

يتعاون خالد الصاوي في موسم دراما رمضان مع المخرج خالد يوسف، في أولى تجاربه الدرامية، من خلال مسلسل «سر السلطان» المأخوذ عن قصة سره الباتع للكاتب الراحل يوسف إدريس.

ويشارك في بطولة سر السلطان، نحو 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، هالة صدقي، حسين فهمي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، شمس الكويتية، رانيا التومي، أحمد وفيق، منة فضالي، حنان مطاوع، خالد أنور وآخرين.

الكتيبة 101

ويتعاون خالد الصاوي مع الثنائي أسر ياسين وعمرو يوسف، في رمضان 2023، من خلال مسلسل الكتيبة 101، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

ويشارك في بطولة المسلسل، كل من فتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، ومحمود ياسين جونيور وآخرين.

صراع الفصول

وفي تجربة كوميدية مكونة من 15 حلقة فقط، يتعاون خالد الصاوي لأول مرة مع دنيا سمير غانم في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم صراع الفصول، والذي انطلق تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسلوى خطاب، وسامي مغاوري وآخرين.

مذكرات زوج

آخر هذه الأعمال لخالد الصاوي في رمضان المقبل، مسلسل مذكرات زوج، بطولة الفنان طارق لطفي، ونور خالد النبوي، وهناء الشوربجي وآخرين، والعمل معالجة درامية لمحمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي.