تنظيم مسابقة «مصر في عيون أبنائها» للتربية الفنية بـ7 إدارات تعليمية بالغربية

شهدت 7 إدارات تعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ فعاليات مسابقة «مصر في عيون أبنائها» للتربية الفنية، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تشجيع الطلاب على الابتكار وإظهار المواهب الخاصة بهم في مسابقات فنية وثقافية.

تنمية مواهب الطلبة

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تنظيم مسابقات ثقافية وفنية بين الإدارات التعليمية الـ10 يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور رباب عبد المحسن، مستشار التربية الفنية بالوزارة، مؤكدا وجود حرص على تنفيذ تلك المسابقات من أجل تشجيع الطلاب وحثهم على الابتكار والإبداع وتنمية مواهبهم من خلال تلك المسابقات.

الإدارات التعليمية المنفذة للمسابقة

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن الإدارات التعليمية التي نفذت مسابقة «مصر في عيون أبنائها» هي إدارتي شرق وغرب طنطا بنادي المعلمين بطنطا، وإدارات زفتى والسنطة وبسيون وسمنود وقطور.

وأوضح أن غدا الأربعاء ستجرى المسابقة في إدارة كفر الزيات، ومن المتوقع أن تتم فعاليات المسابقة بإدارة شرق المحلة في الأول من مارس، أما غرب المحلة فستتم في الثاني من مارس المقبل، وتجري جميع المسابقات تحت إشراف التوجيه العام للتربية الفنية.