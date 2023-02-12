«تعليم الغربية» توجه 5 نصائح للحفاظ على سلامة الطلاب في المدارس

حرصت مديرية التربية والتعليم بالغربية، على توجيه 5 تعليمات إلى كافة مديري الإدارات التعليمية الـ10 من أجل تطبيقها في جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، لتوفير مناخ تعليمي مناسب للطالب وتحافظ على سلامته خلال اليوم الدراسي.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، إن كافة مدارس محافظة الغربية شهدت اليوم انتظام الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2023، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل المديرية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأوضح أنه حرص على تفقد عدد من المدارس اليوم، وحضور طابور الصباح، للوقوف على سير العلمية التعليمية، والتأكد من تنفيذ كافة التعليمات الوزارية التي شدد على ضرورة تنفيذها خلال الاجتماعات السابقة، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الطالب ويوفر مناخ تعليمي مناسب للطالب.

تعليمات تحافظ على سلامة الطالب

وطالب بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وبخاصة في الفصول بعد فترة الفسحة المدرسية، ووجه أيضا بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة السليمة، والامتناع عن الأغذية الضارة والتي تسبب العديد من الأمراض، وأيضا التأكد من تأمين كافة البالوعات، ومنع دخول سيارات التغذية فناء المدراس ما يضمن سلامة الطالب، موجها بضرورة تدريب الطلاب على الإخلاء وتنفيذه في مدة لا تتجاوز 3 دقائق.