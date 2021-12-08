التعليم: أول أولمبياد مصري لاكتشاف المواهب الطلابية في المدارس

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تطوير عمل قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تستهدف التعليم والتدريب للجميع.

بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها

وتستهدف الخطة التي أقرها الوزير بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن مستنير ومبدع ومعتز بذاته ومسئول ويقبل التعددية ويحترم الاختلاف ويفخر بتاريخ بلاده وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

مبادرة لإقامة الأولمبياد القومي والأفريقي

وتتضمن الخطة إطلاق قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة مبادرة إقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضة والسياحة والآثار، والتي تسعى لاكتشاف المواهب في المجالات المذكورة بين طلاب المدارس المصرية ودعمها وتنميتها بأسلوب علمي يشارك في وضعه وتنفيذه كبار الأساتذة المتخصصين بالجامعات المصرية ومستشاري وموجهي المواد والأنشطة.

وتستهدف الأولمبياد مدارس القرى التي تنفذ فيها مشروع حياة كريمة لتنمية حب الاستكشاف والمغامرة والبحث والاطلاع والفضول المعرفي لدى الطلاب وتمكينهم من اكتساب مهارات اتخاذ القرارات وحل المشكلات وتنمية القيم الروحية والأخلاقية لديهم واكتشاف المواهب والنوابغ الطلابية في كافة المجالات وتنميتها وصقلها وتشجيعها، بالإضافة إلى خلق روح التعاون والمشاركة والإحساس بأهمية دور الفرد في الجماعة وأهمية الجماعة للفرد.

تنمية روح الولاء والانتماء للوطن

كما تستهدف إتاحة الفرصة للطلاب للتعبير عن أنفسهم بحرية وتفريغ طاقاتهم الحيوية في إطار القيم والأخلاق التربوية الصحيحة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن واستثمار وقت الفراغ في أنشطة تربوية هادفة وبناءة تخدم الفرد والمجتمع، وتنمية روح التعاون وتعزيز السلوك الإيجابي للطلاب.

وتعتمد مبادرة انطلاق الأولمبياد على الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية والموارد البشرية والإمكانات المتاحة من مكتبات ومسارح وقاعات ومعامل ومراكز استكشافية ومجمعات تعليمية ومعسكرات ومنشآت رياضية.

وقالت إلهام أحمد، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة، إن الأولمبياد ستسهم في وضع منهجية حديثة تكون حجر الزاوية الذي ترتكز عليه منظومة الأنشطة المدرسية التربوية اللاصفية العلمية والثقافية والبدنية والأدبية والفنية والمسرحية والموسيقية وريادة الأعمال بحيث تتكامل مع مناهج الأنشطة الصفية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة.