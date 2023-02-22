خبيرة تراث ثقافي: القناة الوثائقية ستحافظ على الهوية وتعيد إحياءها

قالت الدكتورة ريهام عرام، خبيرة التراث الثقافي، إن القناة الوثائقية سيكون لها دور كبير في الحفاظ على الهوية المصرية، وإعادتها للنور، مضيفة أن مصر كانت تحتاج لهذه الخطوة منذ سنوات طويلة، خاصة أن مصر لديها تاريخ من الأحداث الزاخمة التي تتطلب التوثيق.

مصر تحتاج للحفاظ على هويتها الأصيلة

وأضافت «عرام»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تحتاج للحفاظ على هويتها الأصيلة، وترسيخ لكل ما حدث خلال الفترة الأخيرة عن طريق القناة الوثائقية الجديدة، فضلاً عن الدور الأبرز في دحض الأكاذيب والشائعات التي تخرج من حين لآخر لأهداف هدامة.

أدوار مهمة للقناة الوثائقية

وأشارت خبيرة التراث الثقافي، إلى أن توثيق الحقائق الموجودة ونشرها على نطاق أوسع يمثل سلاحا رئيسيا في التصدى للشائعات والأكاذيب التى تستهدف الهوية والتراث، وهو الدور المعول على القناة الوثائقية.

وتابعت أن نشر الرسائل من خلال القناة الوثائقية الجديدة سيكون أسرع وأسهل، باعتبارها أكثر انتشاراً وأسرع وأوسع نطاقاً يجعل دورها في غاية الأهمية، في زمن الصورة فيه لها السبق، وهو ما سيساعد مصر في حربها على الهوية، وحرب تزوير التاريخ التى تواجهها معظم الأمم، مؤكدة أن وجود القناة والقطاع الوثائقى ينقذ مصر من مخاطر عدة، ويعزز من الانتماء والتمسك بتراثها.