أمين سر «إعلام الشيوخ» عن قناة الوثائقية: «المتحدة» تعيد ثقة المشاهد المصري

ثمن النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتعزيز استراتيجية عمل الإعلام المصري، ووضع الريادة الإعلامية المصرية في نصبها المستحق، والتي كان آخرها إطلاق قناة الوثائقية.

قناة الوثائقية

وقال النائب البرلماني في تصريحات لـ«الوطن» إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق قناة الوثائقية يعد استكمال لاستراتيجية المتحدة للإعلام التي أطلقتها في عام 2020، والتي من شأنها تعزيز الإعلام المصري ووضعه في مكانته المستحقة.

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبحت مؤسسة إعلامية متكاملة لها دور كبير في عودة الدور الحقيقي للإعلام المصري، ما يجعل عليها مسؤولية كبيرة وهي عودة ثقة المشاهد المصري والعربي، وذلك يجب أن يتم وفق سياسات إعلامية متنوعة ومتعددة لاسيما قناة الوثائقية التي تحظى بجمهور خاص ومتابعين محددين بين صفوف المشاهدين».

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تطلق قناة الوثائقية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها لقناة الوثائقية لتكون منبرا توثيقيا باستراتيجية عمل الإعلام المصري يهدف لتوثيق كافة الأحداث الجائرة على أرض الوطن.