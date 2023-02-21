«الوثائقية» تبث فيلم «عالم نجيب محفوظ».. مقتطفات من جولات الراحل في الجمالية

بثّت قناة الوثائقية فيلم «عالم نجيب محفوظ»، الذي يبدأ بمقتطفات من قديمة أثناء تجول الراحل في منطقته المفضلة «حي الجمالية» بالقاهرة القديمة، بصحبة صديقه الكاتب جمال الغيطاني، فضلا عن عرض لقاء قديم مع الراحل نجيب محفوظ يتحدث فيه عن حي الجمالية.

حي الجمالية ونجيب محفوظ

وظهر الراحل في الفيلم التسجيلي، قائلا: «اتولدت في حي الجمالية ولعبت فيه وقضيت فيه فترة تعتبر لذيذة على كل إنسان وهي مرحلة الطفولة، ولما انتقلنا لمكان آخر، بقيت أجي حي الجمالية كسائح عشان أشوفه واكتشفه من جديد».

وأضاف الكاتب والأديب جمال الغيطاني: «هذه المنطقة ليست مبانٍ تاريخية فقط وحواري قديمة، اكتشفت أنّ نفس الأسماء التي كانت تحملها الشوارع عند تأسيس القاهرة قديمًا، ما زالت كما هي موجودة حتى الآن، ولكن الأعمق من كل ذلك هو نوعية العلاقات بين البشر».

وتابع «الغيطاني»: «يوجد نوع من العزلة على القاهرة القديمة، وما زالت معظم الحواري تعيش في عالم شبه مغلق، فهناك تفاعل بين البشر أكثر»، مشيرا إلى أنّه يعتقد أنّ ذلك هو سبب ارتباط نجيب محفوظ روحيًا بالمكان بعد مغادرته له.