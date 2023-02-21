«إكسترا نيوز» تبرز ملف الوطن «الوثائقية تروي القصة كاملة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية أمل صالح، على قناة extra news، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» حول زيارة رئيس أوزبكستان لمصر، بعنوان «مباحثات بين «السيسي» ورئيس أوزبكستان لتعزيز التعاون»، وملف حول انطلاق قناة الوثائقية، بعنوان «الوثائقية تروي القصة كاملة».

مصر لديها علاقات متميزة للغاية مع الدول الأسيوية

قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إن عهد الرئيس السيسي يتميز بتوسعه في العلاقات مع الدول شرقا وغربا، كما أنه أعاد نظرة مصر في الدوائر الثلاثة التي وضعتها ثورة يوليو عام 1952، والتي تتمثل في الدوائر العربية والأفريقية والإسلامية، مؤكدًا أهمية التوسع في الدوائر الإسلامية، إذ أن مصر لديها علاقات متميزة للغاية مع الدول الأسيوية الإسلامية إلى جانب وجود تبادل علمي وثقافي وعلاقات تاريخية، فضلا عن العلاقات الاقتصادية التي بدأت تنمو في السنوات الأخيرة منذ عام 2017، إذ أنه أصبح يحدث تبادل للوفود على مستوى الوزارات أو رجال الأعمال.

خطوات تجاه توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي

وأضاف «السيسي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أوزبكستان من الدول الهامة للغاية كونها تقع على طريق الحرير، مشيرًا إلى أنها بدأت في اتخاذ خطوات تجاه توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي والأفريقي.

وبالنسبة لقناة الوثائقية، أشار إلى أن إنشاء قناة خاصة بالأفلام الوثائقية أمر هام للغاية، لأننا تعرضنا إلى تشويه كبير من خلال أفلام تنتجها قنوات مختلفة على مستوى العالم؛ بهدف إرباك مصر وتشويها من أجل تنفيذ أجندات محددة تستهدف استقرار وأمن البلد.