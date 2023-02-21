استمرار تحسن طقس الإسكندرية غدا.. توقعات بسقوط الأمطار بنسبة 30%

يشهد طقس الإسكندرية غداً، استمرار حالة الاعتدال النسبي وارتفاع طفيف في درجات الحرارة عما كان عليه الأمر خلال الأيام الماضية، بينما تتوقع هيئة الأرصاد عودة سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30%، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار خلال النزول من المنازل.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وفي طقس الإسكندرية غدا ترتفع درجات الحرارة بمقدار درجتين إلى ثلاثة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تسجل درجات الحرارة التالي العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن ذلك يأتي بعد انقضاء فترة من الأجواء باردة على كافة الأنحاء، حيث بدأ التحسن النسبي في الأحوال الجوية لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، كما تزداد نسبيا ساعات سطوع الشمس.

بينما تبقى الأجواء باردة ليلا كما تكون الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية صباحا، كما يوجد فرص لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية على رأسها الإسكندرية.

أمطار الإسكندرية غدا

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقاطعة بنسبة 30%، نظراً لتكاثر السحب إلا أنها سحب عادية وليست رعدية، مع سرعة رياح 20 كيلو متر في الساعة.