تفاصيل طقس الإسكندرية غدا.. استمرار البرودة وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية غداً، استمرار الموجة الباردة مع توقعات بعودة سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، بعدما توقفت الأمطار منذ يوم الخميس أمس الأول، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة والمضادة للأمطار خلال النزول من المنازل.

برودة طقس الإسكندرية غدا

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل أن طقس الإسكندرية غدا يشهد استمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 16 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس الإسكندرية غدا الأحد متوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقاطعة بنسبة 20%، وهو الأمر المغاير عما كان عليه الوضع الأسبوع الماضي الذي شهد أمطار غزيرة.

فيما يصاحب ذلك الطقس سرعة رياح 22 كيلو متر في الساعة ما يعني استمرار برودة الجو مع الهواء البارد، بالإضافة إلى طقس غائم جزئيا.

ارتفاع الأمواج خلال طقس الإسكندرية غدا

ويصحب طقس الإسكندرية غدا اعتدال من حيث ارتفاع أمواج البحر الابيض المتوسط حيث تبلغ متر إلى متر ونصف فقط ما يعني إستمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.