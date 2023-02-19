طقس الإسكندرية اليوم.. استمرار الصقيع وتوقعات بعودة الأمطار

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار الموجة الباردة والصقيع الشديد على كافة أنحاء المدينة الساحلية، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خلال النزول من المنازل.

برودة طقس الإسكندرية اليوم

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل أن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد استمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 16 درجة مئوية والصغرى 11 درجة، بالإضافة إلى سرعة الرياح التي تبلغ 22 كيلومترا في الساعة، ما تزيد من الشعور بأن درجة الحرارة أقل من المعلنة بدرجتين أو ثلاث نتيجة الهواء البارد.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس الإسكندرية اليوم يتضمن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20%، ما يتبعه طقس غائم جزئيا.

ارتفاع الأمواج خلال طقس الإسكندرية اليوم

ويصحب طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، من متر إلى متر ونصف فقط، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.

طقس كفر الشيخ اليوم

كما تشهد محافظة كفر الشيخ اعتدال حالة الطقس اليوم، وذلك وسط سطوع للشمس وسماء صافية تماماً، وانتظام كافة الأنشطة بالمحافظة، وحركة الملاحة والصيد بمواني المحافظة.

وتسجل درجات الحرارة بكفر الشيخ اليوم، العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، مع طقس غائم جزئيا، بينما تكون حالة البحر المتوسط بالسواحل الشمالية للمحافظة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر.

طقس سوهاج اليوم

وفي سوهاج، ترتفع درجات الحرارة اليوم بعد أسبوع من الانخفاض، لتسجل العظمى 23 درجة، و7 درجات للصغرى، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار وهبوب رياح محملة بالأتربة تصل سرعتها لـ10 كيلومترات في الساعة، ونسبة الرطوبة 55%.