طقس الإسكندرية اليوم: غيوم وأمطار والعظمى تسجل 16 درجة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم تقلبات عديدة، وانخفاضًا في درجات الحرارة لتسجل العظمى 16 درجة مئوية، بينما الصغرى تسجل 9 درجات مئوية في طقس مائل للبرودة نهارا وبارد ليلا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم

طقس الإسكندرية اليوم يشمل وجود غيوم جزئية وارتفاع نسبة الرطوبة حتى 57% مع احتمالية نشوب رياح بسرعة 14 كم بالساعة، مع انخفاض درجات الحرارة.

فرصة سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم

وأشارت صور الأقمار الصناعية اليوم إلى تكاثر السحب المنخفضة والممطرة على السواحل الشمالية والوجه البحري، لتنذر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، فتكون فرصة سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم 20% وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتمتد الأمطار إلى العلمين والضبعة ومرسى مطروح وبورسعيد وكفر الشيخ ورفح والعريش والبحيرة.

متابعة طقس الإسكندرية اليوم

وشهد طقس الإسكندرية خلال الأيام الماضية عدة تقلبات واستمرار سقوط الأمطار مما جعل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع قطاعات المحافظة، لمتابعة تداعيات موجة طقس الإسكندرية اليوم والتعامل مع أي طوارىء.

تأثير طقس الإسكندرية اليوم

وتم تعطيل الدراسة خلال عدة أيام سابقة تأثرا بطقس الإسكندرية غير المستقر في الفترة الماضية، مع سقوط أمطار غزيرة، وفقا لتصريح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لـ«الوطن».

نصائح لطقس الإسكندرية اليوم

وأصدرت محافظة الإسكندرية عدة تحذيرات للتعامل مع حالة الطقس والتقلبات بالمحافظة:

- تجنب الوقوف أسفل العقارات والشرفات المتهالكة والقديمة.

- تجنب المكوث لوقت طويل بالأماكن المفتوحة فترة الأمطار الغزيرة والمصحوبة بالبرق.

- تجنب الاقتراب من الأجسام الحديدية والسكك الحديدية فترة البرق تجنبا للصعق.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة والصناديق الكهربائية فترة الأمطار والبرق تجنبا للصعق الكهربائي.

- تجنب الخروج فترة الأمطار الغزيرة بأوقات متأخرة.

- القيادة بحذر أثناء الأمطار واتباع نصائح الطريق.

- التحذير من تخفيف الملابس فترة النهار خاصة للأطفال وكبار السن.