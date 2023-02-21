حالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. 4 ظواهر جوية

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار، إذ تشير التوقعات إلى طقس بارد صباحاً مائل إلى البرودة ليلا ونهارا على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع تكون 4 ظواهر جوية وهي «الشبورة المائية، الرياح، الغيوم الجزئية، الأمطار».

حالة الطقس غداً في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح البيان تعرض محافظات القاهرة الكبرى وهي« القاهرة، الجيزة، الدقهلية» إلى طقس بارد ليلا ونهارا مع تكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية ونشاط للرياح التي سجلت سرعتها 18 كيلو مترًا في الساعة، وسجلت العظمى 20 درجة مئوية وبلغت الصغرى 13 درجة.

حالة الطقس غداً الأربعاء في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا بالمحافظات الواقعة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة يشهد تكون الغيوم الجزئية، والشبورة المائية الكثيفة، مع تكون الغيوم الجزئية وسجلت العظمى 20 درجة، والصغرى 13 درجة.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، بنسبة 30%، على أن يكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح وتكون الشبورة المائية الكثيفة والغيوم الجزئية، وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

وتسقط أمطار غداً الأربعاء في محافظات السواحل الشمالية الشرقية وهي «السويس، بورسعيد»، بنسبة 30%، وسجلت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة وسجلت العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة مع تكون الشبورة والغيوم.

حالة الطقس غدا في محافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر مشمس معتدل الحرارة نهاراً مائل إلى البرودة ليلاً، وسجلت العظمى 24 درجة وبلغت الصغرى 14 درجة، وتشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية مع طقس غائم جزئيا وسجلت سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 22 وانخفضت درجة الحرارة الصغرى إذ سجلت 8 درجات أسيوط.

وبلغت العظمى في جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 12 درجة مع نشاط للرياح التي سجلت 26 درجة وتكون الغيوم الجزئية.

ودعت الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة نظراً لتكون الشبورة المائية، ومرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة