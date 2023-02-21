أمين رعاية أسر الشهداء والمصابين ضيف برنامج «بصراحة» على قناة الحياة الجمعة المقبل

تستضيف قناة «الحياة»، اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في حلقة خاصة من برنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم.

وتتطرق الحلقة إلى الخدمات التي يقدمها المجلس، وذلك في السابعة مساء الجمعة المقبل.

خدمات طبية عاجلة

وقال اللواء أشرف الخطيب: «نقدم خدمات طبية عاجلة، وإجراء عمليات جراحية خاصة أو نقل للعلاج بالخارج، كما أنه جرى توظيف أكثر من 4200 شخص في وظائف حكومية تم توفيرها بقطاعات الدولة».

أكثر من 70 مستشفى حكومي

وأضاف: «ما نقدمه من خدمات للمدنيين نفس الخدمات التي تقدم للجيش والشرطة، كما تعاقدنا مع أكثر من 70 مستشفى حكومي».