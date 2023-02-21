رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين رعاية أسر الشهداء والمصابين ضيف برنامج «بصراحة» على قناة الحياة الجمعة المقبل

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:46 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
اللواء أشرف الخطيب

اللواء أشرف الخطيب

تستضيف قناة «الحياة»، اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، في حلقة خاصة من برنامج «بصراحة» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم.

وتتطرق الحلقة إلى الخدمات التي يقدمها المجلس، وذلك في السابعة مساء الجمعة المقبل.

خدمات طبية عاجلة

وقال اللواء أشرف الخطيب: «نقدم خدمات طبية عاجلة، وإجراء عمليات جراحية خاصة أو نقل للعلاج بالخارج، كما أنه جرى توظيف أكثر من 4200 شخص في وظائف حكومية تم توفيرها بقطاعات الدولة».

أكثر من 70 مستشفى حكومي

وأضاف: «ما نقدمه من خدمات للمدنيين نفس الخدمات التي تقدم للجيش والشرطة، كما تعاقدنا مع أكثر من 70 مستشفى حكومي».

اقرأ المزيد:

«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل لإنشاء نقطة إطفاء قرية العادلي

«الحياة الآن».. مباشر من مشروع إنشاء أول موقف للسيارات بدفشو في البحيرة

«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل بمحطة معالجة مياه الصرف بكوم الطرفاية في البحيرة

«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل لإنشاء سوق حضارية بقرية العادلي في كفر الدوار
بقلم محمد أسامة رمضان