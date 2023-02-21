رئيس بولندا: لا مجال لعلاقات تجارية طبيعية مع روسيا
كتب:
عمرو حسني
06:48 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
رئيس بولندا
قال رئيس بولندا أندريه دودا، إنه يجب أن تجبر أوكرانيا روسيا على الانسحاب من أراضيها، متابعا: «أوكرانيا لم تسقط أمام روسيا بفضل جنودها والدعم المستمر الذي تتلقاه».
واستطرد رئيس بولندا بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء: «أطالب الدول الأوروبية وحلف الناتو باستمرارية دعم أوكرانيا، كما أنه لا مجال لعلاقات تجارية طبيعية مع روسيا».
وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لحماية هذه الأقاليم.