طلاب طب أزهر أسيوط يتبرعون بجهازي رسم قلب صدقة على روح زميلهم.. مات ساجدا

تبرع طلاب الدفعة 29 بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، بجهازي رسم قلب لصالح مستشفى الأزهر الجامعي كصدقة جارية على روحه زميلهم المتوفى أحمد محمد الشرقاوي، الذي عثر على جثمانه داخل مسكنه بمدينة أسيوط، وهو ساجد.

صدقة جارية للفقيد

وقال أحمد محمد، أحد طلاب الكلية، إن دفعة زملاء الفقيد الراحل أحمد الشرقاوي الذي وافته المنية وهو ساجد في أحد العقارات بحي شرق أسيوط، منذ عدة شهور وقرروا أن يجمعوا بعض الأموال وشراء جهازي رسم قلب لتكون ذكرى وصدقة جارية على روحة الطاهرة.

إعجاب رواد مواقع التواصل

وتداول طلاب دفعة 29 بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لورقة مكتوب عليها: «إهداء من الدفعة 29 طب أزهر أسيوط، صدقة جارية على روح صديقهم، الدكتور أحمد الشرقاوي رحمه الله واسكنه فسيح جناته، وتضمن التبرع جهازي رسم قلب لصالح مستشفي الأزهر الجامعي».

لقي التبرع إعجاب مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أسفر عن تداول الصورة عبر الصفحات والمجموعات، معبرين عن مدى سعادتهم بحب وإخلاص طلاب الدفعة لزميلهم، وتذكرهم له رغم وفاته.

وفاة نوفمبر الماضي

يذكر أن الطالب المتوفى أحمد محمد الشرقاوي، طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، عثر على جثته داخل مسكنه بأسيوط، يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر عام 2022، وهو في وضع السجود وفي حالة تعفن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين، واستخراج تصاريح الدفن وتسليمه إلى ذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية.