وكيل صحة كفر الشيخ تُناقش خطة تحسين تنظيم الأسرة مع مديري المستشفيات

عقدت الدكتور إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، بمديري المستشفيات ورؤساء قسم النساء والتوليد بالمستشفيات على مستوى المحافظة، لمناقشة ووضع خطة تحسين مؤشرات تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية أو الإجهاض مباشرة بالمستشفيات، وفي إطار دعم وزارة الصحة والسكان للحد من الزيادة السكانية.

جاء ذلك، بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتم خلال الاجتماع، عرض إنجازات كل مستشفي في إطار تنظيم الأسرة في نطاق محافظة كفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

الاهتمام بتحسين الانجاز في خطة تركيب اللولب

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، على الاهتمام بتحسين الانجاز في خطة تركيب اللولب أثناء الولادة القيصري أو الإجهاض مباشرة في المستشفيات، مع المتابعة المستمرة يوماً بيوم لتذليل أي عقبات، مشيدة بإنجاز مستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ خلال الشهر الماضي.

اتخاذ إجراءات صارمة مع كل مستشفى لا يتم الاستجابة

وأوضحت «محمود»، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة مع كل مستشفى لا يتم الاستجابة، وتفعيل دور المستشفيات في تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية أو الإجهاض مباشرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إلى أنه سيتم حصر المشاكل، ووضع حلول لها، للوصول لأعلى إنجاز.