مصانع الحديد تخفض أسعارها في الأسبوع الثالث من فبراير.. تراجع جديد

خفضت بعض مصانع الحديد المحلية أسعارها في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، في وقت شهدت الأسعار لدى البعض الآخر استقرارا دون تغيير.

وخفّض مصنع الجيوشي للصلب بنحو 600 جنيه في الطن، ليسجل 25 ألفا و200 جنيه، مقارنة بـ25 ألفا و800 جنيه الأسبوع الماضي، ومقارنة بـ26 ألف جنيه للطن في أول الشهر.

تراجع مصر ستيل

وشهدت قائمة الأسعار التي أعلنتها المصانع لتسليمات الأسبوع الثالث تراجع سعر طن حديد مصر ستيل إلى 26 ألف جنيه مقارنة بـ26 ألف و500 جنيها، وتراجع حديد العلا إلى 24 ألف و800 جنيه.

فيما سجلت أسعار حديد الكومي 26 ألف و600 جنيها للطن، وبحسب القائمة المعلنة فقد استقر سعر طن حديد عز عند 26 ألفا و985 جنيها، كما استقر سعر طن حديد السويس للصلب 26 ألف و850 جنيها، وسعر طن حديد بشاي 28 ألفا و500 جنيه، بينما استقر طن حديد المراكبي عند 27 ألف جنيه.

كما شهد سعر طن حديد المصريين استقرار عند 26 ألفا و850 جنيها، فيها بلغ طن حديد العشري 26 ألفا و500 جنيه، وسجل سعر حديد الجارحي 27 ألف جنيه.

يأتي ذلك على خلفية الاستقرار والهدوء النسبي الذي شهدته أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ورغم أن أسعار خردة الحديدة سجلت ارتفاعا بقيمة 9 دولارات عالميا، لكن أسعار مربعات الصلب البيليت شهدت تراجعا طفيفا، مع صعود ضئيل في خام الحديد.

وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية فقد بلغت اسعار الخردة 427 دولار للطن، مقارنة بـ418 دولار في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وهي أعلى من أسعار أول أسبوعين في يناير الماضي، والتي سجلت 417 دولار للطن، مقارنة بـ 419 دولار للطن في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، و بـ401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.