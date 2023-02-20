أسعار خام الحديد تواصل الارتفاع عالميا.. الطن يسجل 128 دولارا

واصلت أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من خام الحديد لتسليمها إلى مدينة تيانجين الصينية، ارتفاعا مسجلة 128 دولارًا للطن، مقتربة من أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 130 دولارًا في 30 يناير، بحسب «تريدينج إيكونوميكس».

رهان على انتعاش الطلب الصيني

واستمرت الرهانات بشأن انتعاش الطلب الصيني، في دفع السوق إلى مزيد من الارتفاع، في وقت أشارت أبحاث صينية إلى استقرار أسعار العقارات في يناير الماضي، بعد 16 شهرًا متتاليًا من الانكماش ودعم التوقعات بزيادة الطلب بعد إعادة فتح البلاد وإدخال التحفيز القوي لمطوري العقارات من الحكومة الصينية.

إجراءات التحفيز الحكومية

إضافة إلى الزخم الصعودي، يتوقع التجار، أنّ تعلن الحكومة الصينية حزمة إضافية من إجراءات التحفيز في المؤتمر الوطني لنواب الشعب في مارس.

وفيما يتعلق بموقف المعروض، ظلت المخزونات في الموانئ الصينية منخفضة، حيث حدت برامج صيانة المناجم والطقس المعاكس من الواردات من البرازيل وأستراليا المنتجين الرئيسيين.

تشير البيانات التاريخية إلى أن أسعار خام الحديد وصلت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 229.50 في مايو من عام 2021، كما تتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الخام عن مستوى 123.74 دولار للطن خلال الربع الجاري، وأن يتراجع إلى 113.11 في غضون 12 شهرًا.

تضم أكبر منتجي خام الحديد كلا من الصين وأستراليا والبرازيل. وتشمل الدول الأخرى الهند وروسيا وأوكرانيا وجنوب إفريقيا.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه أسعار باقي مدخلات الصلب العالمية تباينا ملحوظا، حيث سجلت أسعار خردة الحديد ارتفاعا بقيمة 9 دولارات عالميا في تعاملات الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، في وقت شهدت أسعار مربعات الصلب "البيليت" تراجعا طفيفا، مع صعود نسبي في خام الحديد.