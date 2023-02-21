اتحاد الصناعات: أزمة أوكرانيا ترفع صادرات الغاز الطبيعي والمسال 4 أضعاف

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنّ صادرات مصر من قطاع الطاقة تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، بسبب تزايد الطلب العالمي من منتجات الطاقة المختلفة، وقدرة مصر على أن تٌصبح مركزا إقليميا ذات تأثير كبير في منطقة جنوب البحر المتوسط.

«سعد الدين»: مبيعات الطاقة تتخطى 18 مليار دولار خلال 2022

وأضاف «سعد الدين» في بيان اليوم، بأنّ قطاع البترول والطاقة حقق مبيعات خلال العام الماضى تزيد عن 18 مليار دولار، شمل كل من الغاز الطبيعي العادي والمسال والنفط والمنتجات البترولية والبتروكيماويات، مما يؤكد قدرة الدولة المصرية في تحقيق إنجازات في فترة قياسية غير مسبوقة لتنمية قطاع البترول والطاقة.

اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصر في تصدير الغاز المسال

وتابع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أنّ الاتحاد الأوربي أصبح يعتمد على مصر بشكل كبير في تلبية متطلباته مع الغاز المسال منذ أزمته الأخيرة مع روسيا، بما يؤكد زيادة فرص التصدير لهذا القطاع بأضعاف مع تم تحقيقه خلال العام المنصرم وخاصة في صادرات الغاز الطبيعى المسال، مشيرا إلى أنّ الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت نحو 4 أضعاف حيث سجلت مؤخرا 7.2 مليون طن.

وأشاد باهتمام الحكومة بنهوض صناعتي التكرير والبتروكيماويات مما سيرفع من قيمة ثروات مصر البترولية لأكثر من 50 ضعف قيمتها بالعملة الأجنبية، موضحا أن المشتقات البترولية عبر صناعات البتروكيماويات تدخل في كافة القطاعات الصناعية بلا استثناء، كمدخلات إنتاج وخامات ومستلزمات إنتاج تستوردها مصر بالعملة الأجنبية، وتصل قيمتها لأكثر 25% من الفاتورة الاستيرادية، التي تزيد عن 80 مليار دولار، وتسعى مصر حاليا إلى تعظيم العائد من خامات البترول والغاز عبر تصنيعها لإنتاج كافة المشتقات البترولية.