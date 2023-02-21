«الخارجية الروسية» تستدعي سفيرة أمريكا لدى موسكو بشأن الأزمة مع أوكرانيا

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، على خلفية التصعيد وانجرار الولايات المتحدة إلى الصراع بأوكرانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عنها، أنّها أبلغت السفيرة الأمريكية بضرورة أن تتخذ واشنطن خطوات لسحب عسكرييها والعسكريين التابعين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» من أوكرانيا وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم» في نبأ عاجل قبل قليل.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة قصيرة ومفاجئة إلى أوكرانيا أمس، فيما يجرى زيارة إلى بولندا اليوم تزامنا مع خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الأزمة فى أوكرانيا، الذي قال فيه إنّ أمريكا نسفت السلام.